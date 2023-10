Ligue 1 : le LOSC ultraréaliste face à Monaco, Montpellier cartonne Toulouse

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le match était attendu. Entre deux formations du haut du tableau qui, en cas de victoire, pouvaient faire une belle opération au classement. C'est le LOSC qui a répondu présent, s'imposant face à l'AS Monaco sur le score de 2-0. La différence a été faite au cours de la première période avec deux buts inscrits en dix petites minutes par Cavaleiro, dès la 32e minute, et Diakité, 42e.

Montpellier facile contre Toulouse

Intenable cet après-midi, Zhegrova était à l'origine de l'ouverture du score avec une merveille de centre pour Cavailero qui, du plat du pied droit au second poteau, trompait Köhn. Et c'est une fois encore Zhegrova qui donnait le ballon à Diakité pour le break avec une frappe rasante qui ne laissait aucune chance au portier monégasque. Si l'ASM se montrait plus pressante au retour du vestiaire, et qu'un but était même refusé à Boadu (69e) pour une position de hors-jeu sur corner (69e), le score ne changeait pas. Avec ce succès, le LOSC monte au 4e rang de la L1, juste derrière Monaco, justement, à deux points.

Dans les deux autres rencontres débutées à 15 heures, Montpellier a facilement disposé de Toulouse, 3-0, avec des buts signés Adams (13e, 72e) et Fayad (63e). Enfin, dans le dernier match, Metz et Le Havre se sont quittés sur un match nul et vierge, 0-0.

