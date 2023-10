LOSC : Edon Zhegrova, un changement qui explique tout ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Jeudi dernier, en Ligue Europa Conférence contre le Slovan Bratislava, c'est déjà lui qui avait offert le but de la victoire à Rémy Cabella (2-1). Hier, dimanche, c'est toujours lui qui a été décisif sur les deux buts de son équipe (2-0). On parle ici, et vous l'avez compris, de l'international Kosovar, Edon Zhegrova, brillant depuis plusieurs matches sous le maillot du LOSC.

Meilleur qu'en début de saison

Dans un article qui lui est consacré, le site de la Ligue 1 se demande, à juste titre, si le joueur n'a pas été piqué par son entraîneur, Paulo Fonseca, qui l'avait sorti du terrain au mois de septembre à la mi-temps contre Ljubljana. Seule certitude, depuis, Zhegrova semble avoir bien changé. Lucas Chevalier, le gardien des Dogues : "Edon a toujours été un joueur très talentueux. Il met peut-être un peu plus de stabilité, de calme dans ses choix, il réfléchit plus, il a envie. Même au quotidien, je le trouve un peu plus calme que d'habitude."

Quant à son entraîneur, il ne parle plus de lui de la même manière. La preuve. "Il n'a pas bien commencé la saison. Les quatre derniers matchs, il a progressé. Je pense qu'il est plus équilibré, il a beaucoup progressé défensivement. Je pense qu'il est plus décisif maintenant parce qu'il est plus équilibré. Il doit continuer à jouer dans la continuité. Maintenant, il est meilleur qu'en début de saison."

