LOSC, OM : Paulo Fonseca a une piste en Premier League !

Retenu par le LOSC l’été dernier alors que l’OM le voulait, Paulo Fonseca (50 ans) n’est toutefois pas certain d’aller au-delà de son présent contrat au LOSC. Le Portugais, qui s’est plaint à plusieurs reprises du Mercato des Dogues, entretient des relations très compliquées avec Olivier Létang et on imagine mal le natif de Maputo rempiler au-delà de juin 2024.

Fonseca le favori pour l'après-Hodgson

Il faut dire que l’ancien coach de l’AS Rome ou encore du Shakthar Donetsk a la cote et qu’il pourrait bien prochainement atteindre son rêve en rejoignant la toute puissante Premier League. The Sun croit savoir que Crystal Palace (actuel 9ème de D1 anglaise) suit de près Paulo Fonseca dans l’optique de prendre la succession du très âgé Roy Hodgson (76 ans), lui aussi en fin de bail l’été prochain.

Ce n’est pas la première fois que le nom de Paulo Fonseca circule chez les Eagles. Déjà en 2021, avant de finalement opter pour Patrick Vieira, Crystal Palace avait envisagé la venue du Portugais. A suivre donc.

