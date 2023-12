Un Dogue envoyé chez les Bleus, des tensions entre Maurice et Stéphan, Monaco fixe le prix de Maripan

Zapping But! Football Club LOSC, OL, Monaco, OM : Top 10 des ventes de L1 vers la Premier League

Fonseca (LOSC) envoie Chevalier en équipe de France

Interrogé par Adil Rami sur Lucas Chevalier (22 ans) et l’équipe de France, Paulo Fonseca a assuré que le portier des Dogues avait les qualités pour rejoindre les Bleus. « Si ce n’était que mon opinion, bien sûr que oui (il serait appelé avec les Bleus, ndlr), mais ce n’est pas juste de mettre cette pression sur le sélectionneur. Il doit choisir celui qu’il préfère avoir, tout simplement. Mais oui, pour moi, Lucas (Chevalier) a les qualités pour faire partie de l’équipe nationale. »

Redouane Halhal (ex Montpellier) signe à l'Atlético Madrid

Libre de tout contrat depuis son départ de Montpellier l'été dernier, le jeune défenseur central international marocain U23 Redouane Halhal s'est engagé avec l'Atlético Madrid, où il évoluera en équipe réserve sur cette deuxième partie de saison.

Stade Rennais : l'AS Monaco a fixé le tarif de Maripan...

Selon Foot Mercato, l'AS Monaco ne serait pas opposée à un transfert de Guillermo Maripan, régulièrement blessé et qui n'incarne pas l'avenir en défense à 29 ans. Le club de la Principauté pourrait laisser filer le Chilien au Stade Rennais (ou ailleurs) moyennant un chèque de 10 M€. Un montant dans les cordes bretonnes, même si Florian Maurice suit plusieurs autres défenseurs centraux.

...et Toubache-Ter révèle des tensions internes

Sur X, l'insider Mohamed Toubache-Ter a écrit qu'une feuille de route avait été rédigée pour le mercato de janvier, qu'il était prévu que cinq renforts débarquent et que celui qui en dévierait risquerait de voir les foudres de la direction s'abattre sur lui : "Au Stade Rennais, y’a une feuille de route qui a été décidée et il faut s’y tenir. Que celui qui dévie de cette ligne puisse avoir le courage de prendre ses responsabilités…à bon entendeur !! Julien Stéphan désire 5 joueurs et non pas 2 et l’accord de l’actionnaire est total". Faut-il comprendre que Florian Maurice et son entraîneur ne sont pas en symbiose sur le sujet ?

TFC : Comolli soutient Martinez Novell

Alors que le TFC reste sur une série de dix matches sans victoire et qu'il est classé 16e, son président, Damien Comolli, a apporté son soutien à son entraîneur, Carles Martinez Novell : "Mais je suis très content qu'on ait changé d'entraîneur ! L'apport de Carles Martinez Novell a tout changé. On a des outils de nos performances. On sait le potentiel de l'équipe. Ce ne sera qu'en fin de saison qu'on saura les réponses. Après 17 matches de championnat, il y a pleins d'aspects sur lesquels on manque de repères. Est-ce qu'on travaille mieux ? Est-ce qu'on est dans une trajectoire positive du club ? La réponse est oui. Tout ce qu'ont mis en place Carles et son staff montre qu'on est sur une courbe positive. Selon les xG, on devrait avoir 3 points de plus. On a 73% de chance de se maintenir. On est 16e mais on regarde vers le haut".

