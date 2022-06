FC Nantes - Mercato : après Castelletto, Valence vise un joueur du LOSC

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Comme nous vous l'avons relayé ce mardi, Valence serait très chaud sur Jean-Charles Castelletto. Le défenseur central du FC Nantes n'est pas le seul joueur de Ligue 1 visé par le club espagnol.

En effet, selon les informations du journal L'Equipe, l'attaquant du LOSC, Timothy Weah, susciterait l'intérêt de Valence, qui souhaiterait le recruter sous la forme d'un prêt. Nicolo Schira a confirmé cette version. Cette saison, l'international américain, arrivé à l'été 2019 à Lille en provenance du Paris Saint-Germain pour 10 millions d'euros, a inscrit 3 buts et délivré 4 passes décisives en 35 matchs disputés toutes compétitions confondues.

Les Anglais de Southampton gardent également un œil sur l'attaquant mais les Dogues ne seraient pas vendeurs. Selon Foot Mercato, ils souhaiteraient le conserver dans leur effectif pour la saison 2022-23 et ne réfléchiront à le céder qu'en cas de très grosse offre.

Rino #Gattuso wants a new forward for #Valencia with similar skills of Osimhen: Timothy #Weah is a real target and Valencia have opened talks with #Lille for a loan. #transfers #LOSC