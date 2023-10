LOSC - Mercato : Fonseca a failli avoir le dernier bourreau de l'OM !

Cela arrive souvent dans le football : le malheur des uns fait le bonheur des autres. Hier soir, l'AS Monaco était fortement diminuée pour recevoir l'OM. Trois joueurs offensifs habituellement titulaires manquaient à l'appel. C'est donc un peu contraint et forcé que l'entraîneur de l'ASM, Adi Hütter, a titularisé le jeune Maghnes Akliouche dans un rôle d'électron libre derrière le duo Ben Yedder-Balogun. Il ne l'a pas regretté. Le Parisien de naissance a été incroyable. Percutant, clairvoyant, il a inscrit un doublé ayant précipité la défaite des Marseillais.

Cette pépite, les dirigeants du LOSC l'avaient à l'œil depuis un an à en croire L'Equipe ! Les Dogues ont demandé son prêt à l'ASM lors de l'intersaison 2022 puis lors du mercato hivernal de janvier dernier. Nul doute qu'avec un tel phénomène en soutien de Jonathan David, Paulo Fonseca aurait eu moins de reproches à faire à Olivier Létang concernant la qualité de son recrutement...

Pour résumer

