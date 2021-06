LOSC - Mercato : le futur club de Galtier est connu, la date de son arrivée également ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Après quatre ans et demi de bons et loyaux services, ponctués par un titre de champion de France, Christophe Galtier a décidé de quitter son poste d'entraîneur du LOSC cet été. Sauf retournement de situation, l'ancien coach de l'AS Saint-Etienne sera le prochain entraîneur de l'OGC Nice, avec qui il a un accord depuis près de trois mois, comme nous vous l'avions annoncé sur notre site.

L'OGC Nice se prépare à accueillir Galtier

Christophe Galtier Credit Photo - Icon Sport

Selon les informations de nos confrères de RMC Sport, "Galette" est attendu à Nice dans quelques jours. L'officialisation de son arrivée devrait donc bientôt intervenir.

Pour s'offrir Christophe Galtier et racheter sa dernière année de contrat, le club azuréen va devoir payer entre 2 et 3 millions d'euros au LOSC. On imagine que le natif de Marseille sera là pour la reprise de l'entraînement, qui a été déplacée du 25 au 28 juin.

🔴 Christophe Galtier est attendu à Nice dans quelques jours. — RMC Sport (@RMCsport) June 21, 2021

L'arrivée de Galtier à Nice se précise Christophe Galtier, champion de France 2020-2021 avec le LOSC, devrait être le prochain entraîneur de l'OGC Nice. Comme révélé par RMC Sport, l'ancien technicien de l'AS Saint-Etienne est attendu à Nice dans quelques jours.

Fabien Chorlet

Rédacteur