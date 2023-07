LOSC - Mercato : Samuel Umtiti n'épargne pas l'OL

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Désormais, les choses sont claires. Samuel Umtiti, qui effectue son retour en France sous le maillot du LOSC, avait bel et bien pensé à un come-back dans SON club, à savoir l'Olympique Lyonnais. Il l'a d'ailleurs confirmé clairement lors de sa présentation aux médias ce samedi.

"Lyon n'est pas le sujet"

"Je préfère être honnête. Je suis parti de France en appartenant à un club qui est Lyon. J’étais formé là-bas et mon cœur fait partie de cette ville. En revenant en France, logiquement, je pensais à Lyon, je vais être honnête. Au final, j’ai choisi d’aller dans un club qui me voulait, qui avait les mêmes principes et valeurs que moi, où je me retrouvais en tant qu’homme et en tant que joueur de foot. J’ai signé ici, pour le LOSC. Lyon, je n’ai pas envie d’en parler. Je suis venu ici, j’ai envie qu’on parle de Lille. Lyon n’est pas le sujet aujourd’hui, ni demain."

