LOSC - Mercato : Yilmaz bien parti pour rejoindre Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Avec 16 buts et 5 passes décisives, Burak Yilmaz a joué un rôle essentiel dans le 4e titre de champion de France du LOSC. Appelé suite au refus de Loïc Rémy de prolonger, le Turc est LA grosse trouvaille du dernier Mercato des Dogues. Et en plus de ses qualités de buteur, le vétéran (35 ans) est un vrai leader dont le mental et la combativité ont souvent été mis en avant par Christophe Galtier.

Comme déjà évoqué lundi sur notre site, le coach du LOSC est complètement fan de son attaquant. Au point que le Marseillais envisage d'emmener Yilmaz avec lui, quelle que soit sa destination. Annoncé proche de l’OGC Nice, l'ancien coach des Verts serait toujours ciblé par Jean-Michel Aulas à l'OL. Au sujet de Yilmaz, la porte ne serait pas complètement fermée avec le LOSC, où il reste sous contrat encore un an.

Un différend financier entre Yilmaz et le LOSC ?

« Le Turc est heureux à Lille, où la perspective de jouer la Ligue des champions l’enchante, mais il aurait quelques différends financiers avec le LOSC, explique L’Équipe. Il n’a aucune envie de retourner jouer en Turquie et son avenir se jouera sans doute entre la France et l’Italie, où la Fiorentina et l’AS Rome, notamment, le regarderaient de près. S’il brille avec la Turquie à l’Euro, d’autres propositions pourraient arriver. » Et l’envie de poursuivre sa collaboration avec Galtier avec...