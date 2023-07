LOSC, Stade Rennais - Mercato : Jonas Martin quitte déjà Lille !

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Une saison et puis s’en va pour Jonas Martin. Par un très court communiqué, le LOSC vient d’annoncer le départ de l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais et du RC Strasbourg. « Le Club remercie Jonas pour son implication et son professionnalisme sans faille et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », assure le club nordiste ce dimanche après-midi. Des clubs de Ligue 1 pourraient profiter de l’occasion pour tenter leur chance.

Le LOSC annonce aujourd’hui qu’au terme d’un accord entre les deux parties, le contrat qui le liait à Jonas Martin a été résilié.



Le club remercie Jonas pour son implication et son professionnalisme.



Le communiqué de presse ⬇️ — LOSC (@losclive) July 15, 2023

