FC Barcelone Mercato : c’est officiellement cuit pour Marcus Rashford !

Si le FC Barcelone pouvait encore espérer revenir dans la course jusqu’à la dernière minute pour Marcus Rashford (Manchester United, 27 ans), ce n’est désormais plus le cas…

Poussé vers la sortie à Manchester United, Marcus Rashford (27 ans) ne rebondira pas en Catalogne au FC Barcelone comme il le souhaitait initialement. Les Blaugranas n’étant pas parvenus à dégraisser suffisamment pour permettre son arrivée en respectant la règle du « 1:1 » du fair-play financier, l’international anglais s’est résolu à accepter une autre proposition.

Ce dimanche soir, l’ancienne star des Red Devils, déclassé par Ruben Amorim, a rejoint Aston Villa en prêt avec option d’achat. Comme le rapporte Fabrizio Romano, le club de Birmingham a accepté de payer 75% de son énorme salaire (18 à 20 M€ par an), le reste à charge revenant à MU. Concernant l’OA, elle a été fixée à 48 M€.

Sur ce dossier, Unai Emery, l’ancien coach du PSG désormais chez les Villans, a été décisif pour faire basculer Rashford vers la Premier League. Initialement, le Mancunien ne voulait entendre parler d’aucun club britannique…

Aston Villa is delighted to announce the loan signing of Marcus Rashford from Manchester United. pic.twitter.com/Zj9seYUIq0