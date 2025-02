FC Nantes Mercato : Alban Lafont en colère contre ses dirigeants après le couac Watford

Alban Lafont a très mal vécu l’échec de son départ du FC Nantes à Watford (Championship).

Privé d’un départ à Watford dans les dernières heures du Mercato, Alban Lafont aurait très mal vécu l’échec de son départ du FC Nantes. C’est en tout cas ce qu’affirme l’insider nantais Emmanuel Merceron, présent lundi sur le plateau de Nantes Foot :

« Le joueur est très remonté de pas être allé à Watford. On va voir dans quel état ils vont le retrouver demain matin (aujourd’hui, NDLR) sachant que le Mercato sera terminé. Il restera la Turquie, les Etats-Unis comme destinations possibles… Malgré une offre anglaise, Franck Kita arrive quand même à la refuser. Je comprends un peu Alban Lafont. On l’envoie s’entraîner en National 3 et quand une offre d’un club de Championship arrive, on dit : « Non, ils ne couvrent pas assez le salaire ». On croit un peu au Père Noël du côté des Kita. On ne peut pas le traiter comme ça. On a vu le bazar que ça avait mis à Lyon avec Anthony Lopes. On va avoir le même problème ».

Lafont est encore sous contrat pour deux ans et demi…

Comme révélé par Presse-Océan, Alban Lafont – qui était à l’écart du groupe en compagnie de Fabien Centonze depuis le début du Mercato – va réintégrer l’effectif à disposition d’Antoine Kombouaré dès cette semaine. L’ambiance avec Anthony Lopes, qui a également connu ça, risque d’être particulière.

Pour rappel, l’ancien gardien de but de l’équipe de France Espoirs est encore sous contrat avec les Jaune et Vert pour deux ans et demi (2027). Ce qui rend forcément sa situation très complexe…

