FC Nantes Mercato : on sait ce que Kombouaré compte faire de Lafont

Malgré son retour dans le groupe du FC Nantes, Alban Lafont reste toujours un joueur que le club veut voir partir.

En conférence de presse avant le match contre Brest (vendredi, 19 heures), Antoine Kombouaré a bel et bien acté le retour d’Alban Lafont dans le groupe du FC Nantes. Il a également expliqué très en détails ce qu’il comptait faire du gardien de 26 ans.

« Je l’ai vu pour fixer des règles et surtout pour l’accueillir de nouveau parce que c’est comme ça. On a tout fait pour qu’il puisse, lui, trouver une destination où il puisse trouver un entraîneur et un club pour s’épanouir. Et ce n’est pas le cas donc on l’accueille avec beaucoup de joie. Maintenant, à lui de se mettre dans le rang puis de travailler tout à fait normalement », a rappelé Kombouaré.

Kombouaré ne perd pas espoir

« Aujourd’hui il y a un titulaire, le numéro 1 c’est Lopes. Le numéro 2 c’est Patrik Carlgren et Alban Lafont fait partie du groupe. Mais bien sûr qu’il part de très très loin. On est surtout préparés à ce qu’il puisse partir aussi car il y a des marchés qui sont encore ouverts. Il y a des endroits où il peut encore aller jouer. On est encore dans cet état d’esprit, dans un premier temps, et puis après… s’il ne part pas… il est sous contrat. (…) Là on n’a pas pu trouver une destination pour lui et lui n’a pas pu trouver un club donc il est à nouveau avec nous. Il est bien, il est heureux de retrouver le groupe. Ce n’est pas un problème, au contraire. On ne sait jamais ce qu’il peut se passer dans le foot. Il est avec nous dans l’optique de pouvoir partir car des marchés sont encore ouverts comme la Turquie, la Bulgarie, la Russie, les Emirats dans le Golfe. Il y a plein de possibilités pour lui », a confié le Kanak, dans des propos rapportés par RMC Sport.

Sous contrat jusqu’en 2027, Alban Lafont a donc réintégré le groupe professionnel, mais son départ est toujours espéré par le FC Nantes.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.