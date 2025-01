L’OM est-il en train de rater son Mercato ?

Cette semaine, dans notre question de la semaine, on s’attarde sur la fin du marché à l’Olympique de Marseille.

Notre question de la semaine sur l’Olympique de Marseille (OM) s’attarde sur le Mercato à moins d’une semaine de son terme. Ce dernier pose de plus en plus question alors qu’il reste énormément à faire, tant au niveau du dégraissage que des arrivées où l’effectif de Roberto De Zerbi est particulièrement léger devant depuis Notre question de la semaine sur l’Olympique de Marseille (OM) s’attarde sur le Mercato à moins d’une semaine de son terme. Ce dernier pose de plus en plus question alors qu’il reste énormément à faire, tant au niveau du dégraissage que des arrivées où l’effectif de Roberto De Zerbi est particulièrement léger devant depuis le départ d’Elye Wahi.

Pour une fois, Benatia n’a pas assuré

Notre spécialiste de Marseille Bastien Aubert s’interroge sérieusement sur l’attentisme dont fait aujourd’hui preuve Mehdi Benatia, qui nous avait habitué jusqu’à présent à tellement plus d’activités et d’ambitions. Il espère surtout que les choses vont effectivement se décanter…

Qui est Bastien Aubert, notre spécialiste de l’OM ? Vrai sudiste et désormais correspondant suiveur du seul véritable Olympique de France, « Bastoune » a été biberonné aux papinades de la grande époque marseillaise et s’est révélé en étant le premier à interviewer Lucho Gonzalez en France. Son accent chantant vous fera désormais suivre l’actualité phocéenne sur les réseaux sociaux de But! Football Club. Vous le retrouverez sur les principaux matchs au Vélodrome et les conférences de presse au centre Robert Louis-Dreyfus.

