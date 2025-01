OM Mercato : Brassier officiellement à Rennes, son mentor juge son échec marseillais !

En conférence de presse, Eric Roy est revenu sur l’échec de Lilian Brassier, qui a quitté l’OM pour le Stade Rennais.

Six mois à l’OM et puis s’en va ! Prêté du Stade Brestois à Marseille avec une option d’achat obligatoire, Lilian Brassier a officiellement quitté la Cité phocéenne pour un nouveau prêt avec OA … Mais au sein de son club formateur de Rennes. Une décision prise par le défenseur central, tête de Turc malgré lui des supporters olympiens du fait de ses récentes prestations.

Bonne continuation 𝗟𝗶𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗕𝗿𝗮𝘀𝘀𝗶𝗲𝗿 🤝



Le défenseur central français quitte l’Olympique de Marseille. pic.twitter.com/8KDCvkPxmU — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 31, 2025

Eric Roy « déçu et triste » de l’échec de Brassier à l’OM

Alors que Lilian Brassier a repris la route de la Bretagne pour se relancer, Eric Roy, son ancien coach au SB29 a pris la parole pour revenir sur ce fiasco en conférence de presse à la veille du match de Ligue 1 face au PSG. Propos retranscrits par Ouest-France : « On en avait parlé très succinctement avec Lilian parce que j’ai une bonne expérience de ce club. Je sais que de très grands joueurs internationaux n’ont jamais réussi à Marseille. On a tendance à dire que quand on réussit à Marseille, on peut réussir partout. Ce n’est pas forcément vrai non plus. Je suis surtout déçu pour lui. En allant là-bas, il avait des ambitions. Déçu et un peu triste. »

Devant son écran lors du derby du Sud face à Nice, Eric Roy a reconnu avoir éteint sa télévision, écœuré par l’erreur de son ancien poulain : « J’ai toujours une affection pour les joueurs que j’ai entraînés, avec qui j’ai partagé des moments. C’est un garçon qui ne méritait pas ça. C’est un vrai pro qui est intéressé par son métier. Malheureusement, le foot ce n’est pas facile des fois. Quand on est défenseurs, quand on fait une erreur, on le paye cash. J’espère qu’il va bien se relancer, sa carrière est vraiment devant lui. »

