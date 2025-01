OM Mercato : deux pistes à oublier pour l’après-Wahi

Si l’OM cherchera bel et bien un avant-centre cet hiver en cas de départ d’Elye Wahi, on sait d’ores et déjà que certains dossiers sont écartés.

Avec le départ possible d’Elye Wahi cet hiver, l’Olympique de Marseille pourrait avoir à recruter un nouvel avant-centre. Si Evann Guessand (OGC Nice) et Thijs Dallinga (Bologne) sont les pistes les plus sérieuses évoquées, d’autres noms ont aussi été étudiés par le board olympien.

Scamacca et David, pistes à rayer

Parmi ceux qui ont été évoqués, deux ne sont pas des pistes pour cet hiver selon l’insider La Minute OM. S’il plait énormément à Roberto De Zerbi et que son profil à a été validé, Gianluca Scamacca (Atalanta Bergame, 26 ans) n’a que très peu de chances de débarquer sur la Canebière cet hiver. L’international italien ne peut pas être un renfort à court terme car il est blessé jusqu’à mi-février au minimum et que Marseille cherchera un renfort immédiat.

Autre piste à oublier : celle menant à Jonathan David (LOSC, 25 ans) qui relève du « fantasme ». La Minute OM assure même qu’il faudrait un miracle pour que le Canadien, très courtisé, n’opte pour la Cité phocéenne… Surtout que l’intéressé a des exigences financières qui ne collent pas à ce que Marseille peut lui offrir.

