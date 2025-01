OM Mercato : Marseille a fait une offre pour Jonathan David (LOSC)

L’OM aurait soumis une offre dont le montant n’a pas filtré au LOSC pour s’attacher les services de Jonathan David. Une proposition que les dirigeants lillois auraient repoussée.

Après le départ cet hiver d’Elye Wahi vers l’Eintracht Francfort, l’Olympique de Marseille cherche un nouveau numéro 9 sur le marché des transferts. Un avant-centre de grande envergure pourrait donc être recruté cet hiver ou l’été prochain par l’actuel deuxième de Ligue 1. Plusieurs noms sont alors sortis ces derniers jours : Santiago Gimenez (Feyenoord), Bryan Brobbey (Ajax Amsterdam), Jonathan David (LOSC), Mathys Tel (Bayern Munich) ou encore Evan Ferguson (Brighton). Si Santiago Gimenez apparaissait dans un premier temps comme la priorité, c’est en réalité Jonathan David qui serait le choix numéro 1 des dirigeants marseillais pour le renfort au poste d’avant-centre, et même pour cet hiver, a annoncé La Tribune Olympienne dans une vidéo YouTube.

Jonathan David, c’est 102 buts inscrits en 214 matchs disputés toutes compétitions confondues avec Lille depuis son arrivée à l’été 2020, dont 11 marqués cette saison en Ligue 1 et 7 en Ligue des Champions. Devenu donc une valeur sûre du championnat de France, l’attaquant canadien ferait un bien fou à l’attaque olympienne. Mais Marseille n’est pas seul sur le dossier puisque Jonathan David est suivi par de très nombreux autres clubs européens, comme le FC Barcelone ou la Juventus. D’autant plus que le joueur de 25 ans arrive en fin de contrat en juin prochain avec les Dogues et pourrait donc être disponible gratuitement l’été prochain.

L’OM a dégainé une offre pour Jonathan David

Afin de griller la concurrence dans ce dossier, l’OM aurait tenté de recruter Jonathan David dès cet hiver. En effet, toujours selon La Tribune Olympienne, très bien informé sur le club phocéen, et en particulier au niveau des transferts, les dirigeants olympiens auraient proposé une très belle offre à leurs homologues lillois pour racheter les six derniers mois de contrat à l’ancien joueur de la Gantoise. Proposition refusée par le club nordiste. « Jonathan David, ça va être très compliqué cet hiver. Les Lillois, ils sont très très bêtes parce que l’OM leur a proposé un très très joli billet pour Jonathan David. Ils ont refusé », a expliqué La Tribune Olympienne.

Jonathan David est intéressé par l’OM

Comme révélé par le compte X @LePetitOM, Jonathan David ne serait plus aussi fermé que par le passé pour venir à Marseille. « Pour ceux qui pensent à Jonathan David, et malgré les échanges brefs de l’été précédent, c’est un dossier plus que complexe pour cet hiver on va pas se mentir… La nouveauté, c’est que le joueur ne serait plus aussi fermé que par le passé pour le projet Roberto De Zerbi l’année prochaine… », a glissé le suiveur marseillais sur X. Une information confirmée par La Tribune Olympienne. « Jonathan David, ça commencerait à l’intéresser de venir à l’OM la saison prochaine. » Une arrivée de l’attaquant du LOSC à Marseille ne serait donc pas si illusoire que ça. Mais cela pourrait plutôt se faire l’été prochain, une fois que le joueur sera libre de tout contrat.

