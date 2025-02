OM Mercato : zappé par Lens, Pau Lopez va rebondir… au Mexique !

Parti de Girone suite à son ultime match de Ligue des Champions vendredi soir, Pau Lopez devrait découvrir la D1 mexicaine sous peu.

S’il n’a finalement pas rejoint le RC Lens après y avoir été présenté (finalement remplacé par Mathew Ryan disponible plus tôt), Pau Lopez va quand même écourter son séjour à Girone. Prêté par l’OM en début de saison mais bloqué par le club catalan jusqu’à la fin de la phase de groupe de la Ligue des Champions (où il a d’ailleurs stoppé un penalty contre Arsenal mercredi !), l’Espagnol va rebondir… au Mexique.

En effet, comme l’annonce Foot Mercato, Pau Lopez va être à nouveau prêté par l’OM, avec option d’achat, au club de Toluca. Déjà sur place, le portier marseillais attend que les négociations interclubs se finalisent pour signer son départ définitif de Girone pour l’Amérique centrale.

Pas franchement la même ambiance que Bollaert et les Corons…

🔴🇲🇽 Pau López completed medical at Toluca today and he’s set to sign the contract with Mexican side now. pic.twitter.com/OVejRJH42c