PSG Mercato : Bernardo Silva confirme avoir discuté avec Paris

Dans un entretien à Téléfoot avant le match PSG – Manchester City, Bernardo Silva a évoqué ses liens avec Paris, confirmant des discussions pour sa venue en 2023.

S’il est bien parti pour rester à Manchester City jusqu’à la fin de son contrat (2026) voir plus si affinité tant il est apprécié de Pep Guardiola, Bernardo Silva (30 ans) est bel et bien passé proche d’un départ de Premier League à l’été 2023. A l’époque, le PSG et le FC Barcelone s’étaient intéressés à lui et l’ancien Monégasque s’était posé beaucoup de questions.

« Luis Campos ? C’est un ami »

A l’occasion d’un entretien à Téléfoot ce dimanche, Bernardo Silva a confirmé avoir bel et bien eu un appel de Luis Campos à l’époque… Mais l’avoir finalement poliment éconduit : « L’appel de Luis Campos ? C’est un ami. Professionnellement, c’est quelqu’un avec qui j’ai beaucoup aimé travailler. Il m’a beaucoup aidé à Monaco. On parle souvent. On a parlé, c’est vrai. Moi, j’étais bien à City. C’est le club qui m’a donné des titres et la Ligue des Champions. Je me sentais bien. Je suis très heureux ».

Depuis ce refus, le PSG n’a plus retenté sa chance avec Bernardo Silva malgré des rumeurs réapparaissant à chaque fenêtre des transferts.

« Luis Campos s’est intéressé à moi en 2023. »



Historiquement proche de Luis Campos, Bernardo Silva confirme qu’il avait été une cible du Paris Saint-Germain. @SaberDesfa pic.twitter.com/pheCPHD8pM — Téléfoot (@telefoot_TF1) January 19, 2025

