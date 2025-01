PSG Mercato : une vente à 50 M€ presque actée, le dossier Skriniar va se débloquer !

Afin de permettre le prêt de Milan Skriniar en Turquie, le PSG va vendre définitivement Xavi Simons au RB Leipzig.

Il n’y a pas que la qualification en Ligue des Champions, et cette brillante victoire 4-1 lors du match face à Stuttgart avec un brillant Ousmane Dembélé, qui accapare les dirigeants du club parisien. En effet, le mercato d’hiver continue et les dossiers se multiplient. Contraint de vendre l’un de ses joueurs prêtés pour permettre à Milan Skriniar d’entériner son prêt à Fenerbahçe (D1 turque), le PSG ne va finalement pas se séparer Cher Ndour (Besiktas, pisté en Italie) mais de … Xavi Simons (RB Leipzig).

Ce jeudi matin, Sky Germany et Bild annoncent conjointement qu’un accord va être finalisé dans les prochaines heures pour le transfert définitif de l’international néerlandais au club allemand de Leipzig. Une vente plutôt lucrative pour le champion de France en titre qui va, en plein mercato hivernal, récupérer une somme garantie de 50 M€ (qui peut même atteindre les 80 M€ en fonction des divers bonus).

Xavi Simons aura rapporté gros à Paris

Passé par le Paris Saint-Germain entre 2019 et 2022 jusqu’à son départ libre au PSV Eindhoven, Xavi Simons avait été racheté par Paris pour 6 millions d’euros à l’été 2023 avant d’être prêté pour deux saisons consécutives en Allemagne. Le natif d’Amsterdam n’avait pas une grande envie de revenir dans la capitale française même si l’entraîneur espagnol Luis Enrique – qui avait poussé pour la levée de son option d’achat – n’aurait pas dit non à sa présence dans l’effectif.

Dommageable d’un point de vue sportif, le départ de l’international batave (24 capes, 3 buts) va quand même permettre à QSI et au PSG d’encaisser une très belle plus-value. Et économiser un salaire important avec le départ officiel, sous forme de prêt, de Milan Skriniar au club turc de Fenerbahçe entraîné par un certain José Mourinho. Pour rappel, et après sa victoire en LDC sur le terrain de Stuttgart, le PSG affrontera en play-offs un club français sui sera soit l’AS Monaco soit Brest avec un match retour programmé au Parc des Princes. En 8e de finale, si Luis Enrique et ses hommes ont passé l’obstacle, il s’agir d’affronter Liverpool ou le FC Barcelone.

Nach Informationen von Sky ist es fast ein Done Deal! 🚨 RB Leipzig steht unmittelbar vor der festen Verpflichtung von Xavi! ✅



↪️ Die Sachsen überweisen eine Sockelablöse in Höhe von 50 Millionen Euro an Paris Saint-Germain. Xavi unterschreibt bis 2027. Im maximalen und… pic.twitter.com/HWrDz6UH3s — Sky Sport (@SkySportDE) January 30, 2025

