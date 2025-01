RC Lens Mercato : les Sang et Or dégainent une grosse offre pour un prospect de L2

Selon le Parisien, le RC Lens est prêt à faire une petite folie pour Cyriaque Irié (ESTAC, 19 ans).

Ce n’est pas un secret : le RC Lens tente de finaliser la signature d’un jeune attaquant cet hiver en plus de l’arrivée de Goduine Koyalipou (CSKA Sofia). En plus de Sontje Hansen (NEC Nimègue), le Racing regarde aussi dans les divisions inférieures françaises où un profil plait particulièrement à Diego Lopez (directeur sportif) et Pierre Dréossi (directeur général) : celui de Cyriaque Irié (ESTAC, 19 ans), dont nous vous parlions en exclusivité.

L’ESTAC bloque Cyriaque Irié

Selon le Parisien / Aujourd’hui en France, Lens aurait même déjà dégainé une première offre de 7,5 M€ (+2,5 M€ de bonus) pour récupérer l’attaquant burkinabé, acheté par le club aubois pour 3 M€ à Dijon.

Malgré cette belle (et inattendue !) proposition des Sang et Or, Troyes – club qui appartient au City Group – fait la sourde oreille. La formation auboise ne souhaite pas se séparer de son attaquant (18 matchs, 4 buts, 2 passes décisives TCC) cet hiver. Cyriaque Irié est lié à l’ESTAC jusqu’en juin 2029.

Retrouvez But Football Club sur les réseaux sociaux : Facebook, X , YouTube et désormais Instagram, TikTok ou encore Bluesky.

Abonnez-vous pour ne rien manquer de notre actualité et de nos vidéos.