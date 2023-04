Dante secoue Nice, Reims vise l'Europe, Rennes plombé avant l'OL, Bordeaux bientôt racheté ?

Zapping But! Football Club Guardiola compare Haaland à Cruyff et Ibrahimovic

OGC Nice : Dante secoue les Aiglons avant le PSG

Tenu en échec par le SCO d'Angers (1-1), l'OGC Nice voit l'Europe s'éloigner. Après ce quatrième nul consécutif, les Aiglons sont à sept points de la 5e place, désormais détenue par le LOSC. Avant de recevoir le PSG ce week-end, le capitaine niçois, Dante, a invité ses partenaires à se réveiller et à arrêter de regarder ce que font les autres : "On est en train de regarder les autres. Mais on devrait déjà se regarder nous-mêmes. Ça fait quatre matches qu'on ne gagne pas. Dont deux qu'on devait gagner, contre Auxerre à la maison et Nantes. On n'apprend déjà pas avec nos erreurs et on regarde les autres en se disant qu'il faut gagner... Il faut une vraie remise en question sur notre intensité, sur notre engagement, sur notre envie de faire. Il y a beaucoup de choses autour, la coupure internationale, etc. Mais les grands joueurs arrivent à enchaîner tous les trois jours à très haut niveau ».

Stade Brestois : Roy annonce une lutte pour le maintien jusqu'au bout

Grâce à sa victoire sur le TFC (3-1) hier à Le Blé, le Stade Brestois est remonté à la 15e place de Ligue 1. Mais son entraîneur, Eric Roy, estime que la bagarre pour le maintien durera jusqu'à l'ultime journée : « On a fait 70 minutes de très bon niveau. Les joueurs étaient connectés, à part durant les 20 premières minutes. Après il y a eu ce déclic, l'équipe s'est relevée et a été capable de produire le jeu que l'on souhaitait, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de ballons dans la surface de réparation, beaucoup de centres. On s'est créé une dizaine d'occasions franches, c'est valorisant pour les joueurs. Steve (Mounié) a marqué, Jérémy (Le Douaron) aussi. Pas Franck (Honorat, auteur de deux passes décisives), mais je vais régler ça avec lui (rire). Le classement ? Je ne regarde pas les résultats des autres. Les résultats des autres sont toujours bons quand tu gagnes, c'est marrant... Quand tu commences à te focaliser sur les autres, tu ne te mets pas dans une bonne dynamique. On sait que ça va être dur jusqu'à la fin, il faut être prêt à ça ».

Stade de Reims : Still confirme l'ambition européenne de son équipe

Battu pour la première fois de son mandat il y a deux semaines par l'OM (1-2), Will Still a vu le Stade de Reims s'imposer largement à Nantes (3-0) hier après-midi. Les Champenois sont à six longueurs de la zone européenne et leur entraîneur assure qu'ils vont tout faire pour se mêler à la lutte pour les cinq premières places : « Reims a retrouvé la victoire, c'est ça qui est important. Dans le contenu, on n'est pas satisfaits, on peut faire beaucoup mieux, que ce soit dans le jeu, dans la maîtrise et dans le comportement général. On ne prend pas de but, il y a un peu de réussite mais la réussite on la provoque. Le score est un peu flatteur, dans la maîtrise avec ballon il n'y avait pas la fluidité qu'on a d'habitude. On a une marge de progression, on va retravailler ça. Et à 2-0, on a été assez matures dans notre gestion de match. Ça nous permet de nous relancer sur une nouvelle série. Les places européennes ? On y pense un peu. On a envie de terminer le plus haut possible, on se dit semaine après semaine que si on continue à gagner, automatiquement on va monter au classement. On va pousser ».

SCO d'Angers : le point de l'espoir pour Dujeux

Dernier décroché de L1, le SCO a arraché un bon point contre Nice (1-1). Son nouvel entraîneur, Alexandre Dujeux, veut y voir une lueur d'espoir pour l'avenir : "Ce point valide des choix, ça récompense le travail et ça donne du courage et de l'allant pour la suite. Ça va dans le bon sens, match après match on essaie de rajouter un peu plus d'éléments favorables. Il faut continuer comme ça, aller chercher ce qu'on peut aller chercher, montrer l'image d'une équipe entreprenante et surtout solidaire".

Toulouse FC : Montanier accuse le coup

Équipe en forme du début d'année 2023, le Toulouse FC est rentré dans le rang avant sa demi-finale de Coupe de France contre le FC Annecy. Philippe Montanier accuse le coup après la lourde défaite encaissée à Brest hier (1-3). « En ce moment, c'est difficile. Quand on ne joue pas bien comme aujourd'hui (dimanche) on perd, quand on joue bien comme à Lille on perd. On sait qu'il y a des moments difficiles dans une saison. Il faut être pugnace et persévérant, a-t-il déclaré en conférence de presse. Cela aurait été mieux de faire un bon match avant notre demi-finale de Coupe de France (jeudi à Annecy, NDLR), on ne l'a pas fait. Chaque match a sa vérité, peut-être que ça va nous faire du bien de nous agacer et de nous mettre en colère pour ce moment historique pour le club. »