OGC Nice : le Gym communique sur Alexis Beka Beka, ce que l'on sait de l'affaire

Zapping But! Football Club Cristiano Ronaldo : Les chiffres records

S’il est finalement sain et sauf et qu’il a été pris en charge par les pompiers vers 14 heures ce vendredi, Alexis Beka Beka (OGC Nice, 22 ans) a tenté de se suicider en sautant du viaduc de Magnan. Pendant 3h30, le milieu de terrain se tenait au-dessus du vide, discutant avec les secours pour éviter de commettre l’irréparable. Un geste qui a profondément choqué au sein du club où toutes les opérations de communication (conférences de presse d’avant-match, etc.) ont été annulé.

Le club s'est contenté d'un communiqué de son président Jean-Pierre Rivère pour revenir sur la situation et clore le chapitre : "Nous sommes avant tout soulagés que tout se soit bien terminé aujourd’hui pour Alexis. Il a été pris en charge. Nous continuerons de respecter le secret médical et nous demandons à chacun d’en faire de même et de respecter sa vie privée. Nous sommes à son soutien ainsi qu’à celui de l’ensemble du club".

« Un mal-être global »

Ce qui interroge désormais, c’est de savoir les raisons qui ont poussé Alexis Beka Beka à un tel coup de folie. Dans un premier temps, Nice-Matin a évoqué la thèse de la rupture amoureuse. Contacté par Foot Mercato, son entourage a vite démenti, qualifiant cette théorie de « fausse » : « cela n’a strictement rien à voir et est totalement hors contexte. Nous ne ferons pas plus de commentaires sur cette histoire ».

Selon RMC Sport, cette situation rarissime serait « liée à un mal-être global du joueur ». Face à cette crise, l’OGC Nice a envoyé un psychologue sur les lieux pour rencontrer Alexis Beka Beka. Recruté pour 12 M€ en Russie il y a un peu plus d’un an mais vite déclassé sous Lucien Favre puis Didier Digard, l’ancien international Espoirs tricolore n’a pas joué une seule minute cette saison avec Francesco Farioli.

Un défaut d’accompagnement qui dure au sein des clubs

La dépression et les suicides dans le monde du football sont des sujets relativement tabous et peu accompagnés. En 2009, Robert Enke, ancien gardien et capitaine du club d’Hanovre, s’était jeté sous un train à 32 ans. Une histoire qui avait bouleversé le monde du football sans que cet épisode n’alerte réellement les clubs à faire preuve d'une plus grande vigilance. Pour Alexis Beka Beka, l’issue est heureusement plus heureuse...

Podcast Men's Up Life