OGC Nice : un joueur menace de se suicider !

Selon les dernières indications, le joueur de l'OGC Nice Alexis Beka Beka menace actuellement de se suicider en se tenant au bord du pont Magnan, situé sur l'autoroute A8 à Nice. Selon France Bleu, il aurait stoppé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence avant de menacer de sauter dans le vide. La gendarmerie et les sapeurs-pompiers sont surplace et tentent d’engager la discussion avec le joueur. L’OGC Nice a également fait dépêcher son psychologue sur les lieux, alors que la police s’est positionnée en contrebas.

OGC Nice player Alexis Beka Beka is currently threatening to commit suicide by standing on the edge of the Magnan bridge, located on the A8 motorway in Nice. 🙏 pic.twitter.com/9Rq1T8cA7R