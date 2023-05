OL : Blanc raconte son échange avec Textor et prévient pour Aulas

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

La victoire contre Montpellier

"On a eu un début de semaine chargé. Deux choses ont été largement commentées par vos soins : le résultat du match et le départ de M. Aulas. Comme j'ai dit à mes joueurs, on a rempli l'objectif de prendre les trois points contre Montpellier. On ne pouvait pas prévoir ce scénario. Quand tu perds 4-1, c'est lourd. On a fait une analyse à la fin, on était satisfaits.Défensivement, les deux équipes ont eu des trous d'air incroyables. Le match m'a à la fois rassuré et inquiété pour la fin de la saison. On est plutôt satisfaits, mais il va falloir affronter la vérité avec ces 4 buts encaissés. On a une personne qui marque beaucoup de buts et des gens qui prenennt de l'ampleur offensivement. Mais on n'a pas eu d'assise défensive. Si on veut être plus solides, il faut être capable de gagenr 1-0. Puis on a appris le départ de M. Aulas, une nouvelle importante pour le club indépendante de notre volonté. On se prépare pour le match contre Clermont qui va être difficile."

Le départ de Jean-Michel Aulas

"Ca aura un impact, mais comment le mesurer ? C'est une histoire qui se finit avec un personnage important. L'histoire du club continue, mais je ne suis pas très à l'aise avec ce sujet. C'est peut-être plus facile pour vous (les journalistes). Personnellement, je le connaissais depuis longtemps. On s'est battus pour la montée quand j'étais joueur de Montpellier. Il va trouver d'autre challenges à relever. À mon avis, on n'a pas fini de le voir."

Le dîner avec Textor

"J'ai diné avec John Textor, on a échangé. Je sais qu'il va prendre des décisions. Il m'a demandé comment il pouvait m'aider. Je lui ai juste demandé de faire en sorte que l'on termine la saison sereinement. Mon cas personnel n'est pas l'intérêt de la conférence de presse. On a parlé du club, évoquer les axes d'amléiuoration. En deux heures, on ne peut pas tout résumer. À un moment donné, il m'a demandé : "Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ?" Je lui ai dit qu'il restait trois semaines de compétition, importantes pour tout le monde : essayons de terminer la saison dans la sérénité même si je suis certain qu'il prendra des décisions. Essayons que ça n'impacte pas la fin de saison. On avait un socle pour la saison prochaine, nous verrons s'il va être conservé ou balayé."

