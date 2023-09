OL : Cheyrou calme le jeu, une nouvelle inquiétude grandit pour Blanc

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Le début de saison de l’OL est loin des attentes. Derniers du classement de Ligue 1, les Gones enchaînent les défaites en proposant un contenu toujours très décevant. Bruno Cheyrou, ancien directeur de la cellule de recrutement mais toujours à l’OL dans un poste chez Eagle Football, il faut du temps avant de voir de bons résultats arriver.

« Malheureusement, ce n’est pas le début de saison que l’on attendait. Mais il s’est passé beaucoup de choses depuis un mois. Il faut un peu de temps pour tout mettre en place, pour que les choses soient un peu plus calmes et tranquilles, pour que l’on soit vraiment concentré sur le travail et qu’on intègre tous les changements. On aurait préféré gagner quelques matches, c’est certain. Mais c’est peut-être la voie à suivre avant de connaître des jours meilleurs dans les mois à venir», a-t-il confié lors du Thinking Football Summit.

La défense de l'OL est encore poreuse

Cette sortie est arrivée avant la victoire de l’OL contre l’AJ Auxerre en amical grâce à des buts d’Akouokou, Balde et Jeffinho. Problème : la défense des Gones ne rassure toujours pas. « Côté Bourguignon, Jubal et Maddy ont trouvé la faille dans la défense encore poreuse des Gones », glisse Le Progrès, comme pour mieux alerter avant la prochaine réception du Havre dans huit jours.

