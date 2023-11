OL : le succès à Rennes change la vie d'un attaquant lyonnais

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'attente était insoutenable. Pour les supporters de l'OL, bien entendu, qui savaient, et depuis longtemps, qu'ils soutenaient la dernière équipe du Top 5 européen à ne pas avoir gagné une rencontre cette saison. C'est désormais chose faite avec le succès au Roazhon Park dimanche dernier, 1-0, contre le Stade Rennais.

Plus d'un an sans gagner

L'OL reste tout de même bon dernier de notre championnat, mais inutile de dire que ces trois points vont mettre du baume au coeur du groupe et de son entraîneur, Fabio Grosso. Il en est un autre qui doit être soulagé, c'est l'attaquant Mama Baldé. Car figurez-vous que l'ancien troyen, comme le précise le compte twitter Stats de foot, n'avait plus remporté un match de Ligue 1 depuis plus d'un an !

A savoir le 19 septembre 2022 contre Clermont. De là à penser qu'il était devenu le porte poisse de l'OL....

Mama Baldé a remporté son 1er match en @Ligue1UberEats depuis le 19 septembre 2022 contre Clermont avec Troyes mettant fin à une série de 33 matchs consécutifs sans la moindre victoire dans l'élite (11 nuls, 22 défaite). #SRFCOL — Stats Foot (@Statsdufoot) November 12, 2023

