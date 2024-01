OL : Lyon voit rouge et rechute au Havre, les notes des Lyonnais

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Les Tops :

Alexandre Lacazette (6) : dans la galère rhodanienne au stade Océane, le Général a quand même tiré son épingle du jeu en inscrivant son 8ème but de la saison en Ligue 1 sur un service de Rayan Cherki. Nommé pour le titre de joueur du mois de décembre, Lacazette est directement impliqué sur 7 des 9 derniers buts de l’OL en compétition officielle. Encore une fois, l’un des rares à faire des différences et à se créer des situations (45’+2, 79’).

Rayan Cherki (5) : une mi-temps à 3/10, une autre à 7/10. Une moyenne à 5/10. On a vu les deux visages de l’international Espoirs tricolore dans le même match : un joueur agaçant et râleur lors du premier acte… et le métronome du jeu lyonnais en deuxième période. Quand il est investi, qu’il joue sobrement et juste, il peut tant apporter. Quel dommage que ce soit sur courant alternatif !

Les Flops :

Jake O’Brien (2) : en difficulté dès l’entame face à la vivacité des joueurs du HAC et déjà proche de la correctionnelle dans les dix premières minutes, l’Irlandais a été exclu à la demi-heure de jeu après intervention de la VAR pour une semelle sur Kuzaiev. Un match sans. Le premier de l’ancien joueur de Crystal Palace.

Saël Kumbedi (3) : rentré à la 32’ pour compenser le carton rouge, le latéral rhodanien retrouvait son club formateur… Et il a fait quelques cadeaux qui ont ravi les supporters normands. D’abord sur le second but avec une protection de balle de poussin qui profite à Sabbi (50’) puis en se faisant déborder par Opéri pour le 3-1 (62’). A la ramasse et proche du CSC sans une parade de Lopes (83’).

Nicolas Tagliafico (3) : il faudra qu’à un moment donné, on s’interroge réellement sur les prestations de sénateur du Champion du Monde argentin, lequel passe (trop ?) régulièrement entre les gouttes des critiques. Sur le but de Gautier Lloris, il a aussi le droit de sauter et de garder le marquage (18’).

Caleta-Car (3) : s'il était le "moins pire" des défenseurs rhodaniens pendant 90 minutes, le Croate s'est permis un tacle aussi insensé que stupide à 60 mètres du but par derrière sur Alioui. Carton rouge logique.

Anthony Lopes (4) : si sa responsabilité n’est pas directement impliquée sur les trois buts, le Portugais – qui doit désormais composer avec la pression de Lucas Perri – a encore pris un banger de l’extérieur de la surface car il est trop avancé. Pas de quoi remettre encore en cause son statut de N°1 mais une porte ouverte à ses détracteurs…

Les notes des Lyonnais :

Lopes (4) – Mata (4), O’Brien (2), Caleta-Car (3), Tagliafico (3) – Tolisso (4), Caqueret (4,5) – Maitland-Niles (4, puis M.Fofana (71’)), Cherki (5, puis Adryelson (90'+2)), D.Moreira (non noté, puis Kumbedi (32’, 3)) – Lacazette (6).

Podcast Men's Up Life