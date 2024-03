OL : nouveau coup dur avant le RC Lens

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Le choc de cette 24e journée de Ligue 1 aura sans aucun doute lieu à Décines dimanche soir entre l’OL et le RC Lens (20h45). En plus du possible forfait d'Alexandre Lacazette pour cette rencontre, une autre mauvaise nouvelle en vue pour les Gones ? Jérôme Brisard sera au sifflet et les a déjà arbitrés cette saison... avec une défaite au compteur.

Brisard ne réussit pas à l'OL

C’était lors de la première journée de Ligue 1 à la Meinau. Le RC Strasbourg avait fait chuter l’OL le 13 août dernier (2-1). Face aux Sang et Or, Brisard sera assisté par Alexis Auger et Nicolas Rodrigues. Bastien Dechepy et Dominique Julien officieront, quant à eux, à la VAR.

