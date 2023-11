OL : un ancien de Lyon et du Stade Rennais futur directeur sportif ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L’OL en reconstruction depuis l’arrivée de John Textor en décembre dernier, va-t-il encore franchir un cap ces prochaines semaines ? Avec les derniers remous en date, il y a fort à parier que les changements ne sont pas encore terminés. Raison pour laquelle le poste de directeur sportif est un sujet discuté dans les débats autour du club rhodanien.

Réveillère futur directeur sportif de l'OL ?

Hier soir, via le site Olympique et Lyonnais, Nicolas Puydebois a ainsi glissé un premier nom pour occuper ce poste-clé : Anthony Réveillère. L’ancien gardien de l’OL pense à l’ancien défenseur des Gones et du Stade Rennais, notamment, pour « créer du liant entre la direction et le sportif. »

.@NicoPuydebois pense à @Reveillere_Off pour jouer le rôle de directeur sportif, créer du liant entre la direction et le sportif ... #TKYDG — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) November 6, 2023

