OL : un très mauvais souvenir resurgit avant Lorient

Football Club OL : Lyon peut-il descendre en Ligue 2 ?

C'est le site Olympiqueetlyonnais qui relaie l'information. Et elle n'est pas de très bon augure pour les supporters de l'OL, qui, on vous le rappelle, reste sur une lourde défaite à domicile face au RC Lens (0-3).

Ainsi, samedi prochain à 17 heures, les hommes de Pierre Sage se déplacent sur le terrain du FC Lorient pour conforter leur maintien. Et ne plus regarder en bas de classement. Les Lyonnais seront dirigés par un certain arbitre, Mathieu Vernice, qui, cette saison, a déjà dirigé les Gones. Quand ? Lors de la défaite face à Montpellier (1-4) avec, notamment, l'expulsion d'Alexandre Lacazette qui avait été exclu à la 80e minute.

