OL : un nouveau coup dur frappe Fabio Grosso

En ce moment, rien ne va dans le sens de l’OL ! Battu à Reims pour la 5ème fois en 7 journées et dernier de Ligue 1 (2 pts), les Gones font également l’objet d’une réserve de plusieurs clubs de l’élite qui ont demandé à la FIFA de se pencher sur le transfert d’Ernest Nuamah.

Mama Baldé blessé

Pour ne rien arranger au quotidien du nouvel entraîneur Fabio Grosso, les blessures sont aussi de la partie. Alors que Dejan Lovren, qui reprend l’entraînement en début de semaine, voit enfin le bout du tunnel après un été pourri et qu’Alexandre Lacazette a purgé sa nouvelle suspension, c’est désormais l’état physique de son remplaçant en Champagne Mama Baldé qui inquiète.

L’ancien joueur de l’Estac est sorti sur blessure après un contact avec Okumu et, dans des propos rapportés par Le Progrès, l’entraîneur de l’OL a évoqué un double souci « à la cheville et au genou ». « J’espère qu’on ne va pas le perdre, car il est comme tous, un joueur important pour nous. On verra dans les prochains jours comment ça évolue », a expliqué Fabio Grosso, inquiet pour son attaquant.

