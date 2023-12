OL : réunion programmée entre Textor et Genesio mais...

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Alors que c'est Pierre Sage, directeur du centre de formation de l'OL, qui a été nommé coach intérimaire des Gones depuis le limogeage de Fabio Grosso, plusieurs entraîneurs sont évoqués pour prendre la succession de l'Italien. Parmi eux, on retrouve Bruno Genesio, libre de tout contrat depuis seulement 13 jours et son départ du Stade Rennais.

Une visio entre Textor et Genesio avortée !

Et nos confrères d'Olympique-et-Lyonnais nous ont appris ce lundi soir que Vincent Ponsot aurait organisé dans le dos de David Friio, le nouveau directeur sportif de l'OL, une rencontre en visio entre John Textor et Bruno Genesio afin de le faire signer comme entraîneur. David Friio, qui aurait finalement eu écho de cette visio, aurait tout stoppé et cette rencontre n'aurait pas eu lieu. Pour rappel, Foot Mercato a récemment annoncé que c'est David Friio qui devrait prendre la décision finale pour le nouveau coach.

