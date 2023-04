RC Strasbourg - OL : Lovren a toujours la tête à l’OM

Zapping But! Football Club OL : Jean-Michel Aulas peut-il partir en fin de saison ?

Ce vendredi soir, l’OL a fait le boulot. Les hommes de Laurent Blanc sont allés chercher un succès précieux dans la course en Europe en s’imposant 2 à 1 contre le RC Strasbourg. Au classement de la Ligue 1, l'OL est provisoirement 7e juste derrière Rennes et à 3 points de Lille, 5e. Après la victoire de l’OL, Dejan Lovren a été interrogé par Prime Vidéo.

« On a eu les trois points. Cela fait du bien, mais cela fait toujours mal de ne pas avoir pris un point contre l’OM. Il fallait gagner pour la confiance. Strasbourg avait besoin de points dans la course au maintien. On a concédé un but, on n'a pas tout réussi », a confié le solide défenseur croate.