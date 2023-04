Toulouse FC – OL : les Gones arrachent un précieux succès, les notes des Lyonnais

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Note du match : 12/20

Homme du match : Anthony Lopes (7)

Lopes (7) : Auteur d'un grand match, le Portugais ne peut rien sur le but de l'égalisation d'Aboukhlal mais on l'a vu sortir plusieurs parades devant Dallinga (6e), Spierings (31e), Kamanzi (61e) ou Rouault (80e).

Kumbedi (5) : souvent à la limite dans ses interventions, l'ancien Havrais a récolté un carton jaune logique pour une faute sur Aboukhlal (25e). Offensivement plus discret qu'à l'accoutumé. Remplacé par Diomandé (63e).

Lovren (6) : incertain jusqu'à la dernière minute, le Croate a tenu son match avec autorité. Thijs Dallinga ne l'a jamais passé en un contre un.

Lukeba (5,5) : s'il a commis une petite erreur face à Dallinga en début de partie (6e), le jeune Lyonnais s'est bien rattrapé par la suite.

Henrique (5) : remplaçant au pied levé d'un Tagliafico blessé de dernière minute, le Brésilien a globalement bien tenu son couloir malgré une frayeur sur la fin (85e). Offensivement en revanche, ce fut compliqué pour lui.

Tolisso (6) : le Champion du Monde 2018 confirme sa montée en régime, lui qui était la véritable plaque tournante du jeu lyonnais au Stadium. Il a cependant manqué de sang-froid dans le dernier geste, trouvant la barre de Maxime Dupé dans une situation idéale (65e).

Lepenant (5,5) : l'ex-Caennais enchaîne les titularisations. Au Stadium, ce fut un match « moyen+ » de sa part. Remplacé par T.Mendes (81e).

Caqueret (5,5) : si une de ses glissades aurait pu coûter cher, le milieu lyonnais a tenté de se projeter au maximum. Plusieurs tentatives lointaines contrées ou qui ont fui le cadre. Remplacé par Aouar (81e).

Jeffinho (6) : s'il a connu une entame difficile qui s'est terminée par un carton jaune logique pour une faute grossière sur Suazo (15e), le Brésilien nous a offert quelques éclairs de génie, provoquant notamment le penalty lyonnais (32e). Dommage qu'il soit sur courant alternatif.

Lacazette (6) : auteur de son 19ème but de la saison sur penalty et désormais co-meilleur buteur de Ligue 1, le capitaine lyonnais – qui s'est beaucoup démené – a également raté la balle du KO de la tête (36e). On l'a vu prendre un carton jaune à la fin pour une faute d'antijeu (87e) et mettre la pression sur le csc final du Téfécé (88e). Dans tous les coups.

Cherki (6) : encore une fois, il aura manqué d'efficacité à l'international Espoir, lequel a raté deux énormes occasions en première période (3e, 23e). L'intéressé a quand même fait d'énormes différences et débloqué le match sur la fin sur une passe presque décisive en profitant d'une erreur de Suazo (88e).

Conclusion :

A défaut d'être brillant tout le temps, l'OL est au moins efficace sur les derniers matchs. Un troisième succès consécutif pour les Gones qui reviennent provisoirement à deux points du LOSC, cinquième.

La feuille de match de Toulouse – OL

Le classement complet de Ligue 1

Le calendrier complet de la 31ème journée de Ligue 1