OL - INFO BUT! Mercato : Pourquoi Juninho ne veut pas revenir à Lyon

Juninho de retour à l'OL, cela pourrait être acté cette semaine. C'est la volonté de John Textor, qui souhaite que l'ancien milieu de terrain chapeaute ladirection sportive de l'OL, de Botafofogo, de Molenbeek, ses trois clubs. "Juni" s'est donné quelques jours de réflexion.

Il a envie de rester vivre au Brésil

Selon nos informations, le Brésilien a fixé deux conditions à son retour. La première, c'est d'avoir les pleins pouvoirs, contrairement à son premier passage en tant que dirigeant, où il avait un directeur du football au dessus de lui avec Vincent Ponsot. Textor a validé. Mais Juninho n'entend pas revenir vivre à Lyon. Il garde un souvenir amer de son retour dans le Rhône, où il était surtout là pour calmer les supporters, et il est bien au Brésil. Un pays qu'il avait quitté suite aux élections, avec un exil aux Etats-Unis avant de revenir à Lyon. Or, avec le retour au pouvoir de Lula, Juninho et sa famille sont revenus chez eux. Et ses filles notamment, n'ont pas envie de refaire leurs valises. (avec Alexandre CORBOZ)

