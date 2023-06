OL : John Textor a arraché un cador du Mercato à l'OM !

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

À quelques jours d'un passage crucial devant la DNCG, John Textor a choisi son nouvel organigramme sportif. Le 19 juin, l'OL a annoncé les arrivées conjointes de Martin Buchheit et Matthieu Louis-Jean, respectivement comme directeur de la performance et directeur du recrutement. Installé en patron du mercato, le second est encore sous contrat avec l'autre Olympique, celui de Marseille, jusqu'au 30 juin. Dès le 1er juillet, il "aura en charge l’ensemble de la politique de recrutement du club", a assuré le communiqué des Gones qui espèrent rejouer les premiers rôles en Ligue 1 dès la saison prochaine. "C’est avant tout un personnage extrêmement discret, qui travaille dans l’ombre, ce qui est selon moi la plus grande qualité lorsqu’on est recruteur, souligne à 20 minutes l’ancien directeur du centre de formation de l’OM, Nasser Larguet, qui l'a connu lors de la saison 2021-2022. Avec son expérience de joueur puis de recruteur en Angleterre, il a l’étoffe pour être un décideur."

Louis-Jean, un recruteur réputé

Passé par de nombreuses académies anglaises (Liverpool, Brighton, West Bromwich, Bristol City…), Louis-Jean s'est surtout illustré à Manchester United de 2016 à 2021 en tant que référent scouting du marché français. Durant une courte aventure à l'OGC Nice en 2019, il fut également à l'origine de la venue de Képhren Thuram chez les Aiglons avant d'attirer William Saliba en prêt à Marseille en 2021. "Matthieu est un peu un caméléon car il a eu toute la responsabilité du mercato chez les pros comme chez les jeunes, explique Thomas Maurin, qui a travaillé avec lui chez les Red Devils puis à l'OM en scouting post-formation. Son champ d’action était à la fois vaste et pointu. Il va pouvoir transposer son travail de fond et son observation des marchés à Lyon, qui a à peu près les mêmes capacités financières que l’OM."

Alors que l'OL prévoit des ventes massives cet été (Castello Lukeba pourrait partir à Leipzig notamment), l'ancien joueur du Havre et de Nottingham Forest, vu comme un "boulimique du football", aura la charge de réaliser de bons coups sur le mercato avec des moyens plutôt limités. Reste maintenant à définir le profil des joueurs recherchés en collaboration avec Vincent Ponsot et le coach Laurent Blanc. "Il est très attaché aux joueurs techniques, explosifs et à forte personnalité. On a beaucoup parlé de ces trois critères principaux ensemble." précise Nasser Larguet, toujours dans les colonnes de 20 minutes. Dans sa quête de podium, le club rhodanien a expliqué se tourner davantage sur la data et la vidéo. Matthieu Louis-Jean pilotera les opérations de recrutement, en espérant connaître la même réussite que dans ses clubs passés. Le bon démarrage de l'ère Textor dépendra en partie par lui.