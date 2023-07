OL - Mercato : Blanc envoie un message à ses dirigeants

Quatre jours après le revers concédé face à Manchester United, l'OL a de nouveau perdu sans marquer en amical ce dimanche, face au RWD Molenbeek (0-1). Davantage que le score, Laurent Blanc s'est attardé sur la manière et la prestation de ses joueurs sur la pelouse du stade Edmond Machtens. Le coach lyonnais, interrogé sur OLPlay, n'a pas souhaité dramatiser en soulevant quelques points d'amélioration :

"Il faut retenir des choses. On a perdu, on ne peut pas se satisfaire, mais on a bien travaillé, on progresse. Les derniers matches vont être plus importants. On manque de liant, c’est flagrant. Dans la surface, on fait beaucoup trop peu. On ressort le ballon avec du mouvement, mais il faut le talent et l’expérience devant le but"