OL - Mercato : ça se précise pour le flop Jeffinho !

Zapping But! Football Club OL : un retour de Juninho à Lyon, bonne idée ou pas ?

Il y a quasiment deux semaines, le média brésilien O Globo annonçait un retour de Jeffinho à Botafogo. Arrivé en janvier 2023 à l'OL moyennant 10 M€ (alors que sa valeur était presque six fois moindre...), l'ailier de 23 ans n'est jamais parvenu à s'adapter chez les Gones, où il n'a pas été titulaire en première partie de saison. La presse brésilienne en remet une couche ce mercredi et assure qu'il va bien retourner pour un an dans son ancien club, avec qui il disputera la Copa Libertadores.

Les liens avec Botafogo vont se renforcer en janvier

Ce mouvement, comme celui évoqué en début de journée de Cristian Médina (que l'OL achèterait à Boca Juniors avant de le prêter à Botafogo) ou ceux de Lucas Perrin et Adryelson, montrent que la connexion entre les Gones et le club carioca va s'intensifier avec le mercato hivernal. John Textor a intérêt à ce que ce soit un deal gagnant-gagnant car la limite de la patience des supporters lyonnais pourrait rapidement être atteinte...

🚨 MERCATO |



• Le joueur lyonnais brésilien JEFFINHO devrait quitter l’#OL pour #Botafogo sous forme de prêt d’1 an sans option d’achat !



• JEFFINHO connais très bien le club brésilien 🇧🇷 car il y a passé 2 ans avant de rejoindre l’OL



Que pensez vous de cet éventuel prêt… pic.twitter.com/V9N6uhAoOH — 𝙂𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙉𝙚𝙬𝙨 (@gonesnews_69) December 27, 2023

