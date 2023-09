OL - Mercato : Jérôme Boateng vers un rebond très surprenant

Jérôme Boateng ne gardera pas un grand souvenir de son passage à l'OL et l'ancien international allemand se retrouve libre après son départ du club rhodanien. Mais selon Sky, il s'apprête à rebondir.

Le média révèle en effet que Boateng est en pourparlers très avancés pour effectuer son retour au Bayern Munich. Un rendez-vous est programmé ce dimanche. La visite médicale pourrait suivre...

💥 EXCLUSIVE News Jerome #Boateng: FC Bayern is working on his return!



➡️ Advanced talks took place as he’s a free agent

➡️ Bosses want him

➡️ Boateng is fit and ready for his comeback ✔️



No medical yet. Next round of meeting is scheduled for Sunday.