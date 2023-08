OL – Mercato : la doublure de Lacazette dénichée chez un ancien bourreau de l'OM ?

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Si l'OL cherche à faire signer Duje Caleta-Car (Southampton) et Renato Tapia (Celta Vigo) pour muscler sa défense et son milieu de terrain, le club rhodanien cherche aussi un attaquant de complément pour épauler Alexandre Lacazette et amener de la concurrence au décevant Amin Sarr.

Rafael Santos Borré, un vrai bon coup ?

Si l'on en croit Kicker, les Gones cherchent actuellement la perle rare du côté de l'Eintracht Francfort avec l'attaquant Rafael Santos Borré (27 ans). Passé par l'Atlético Madrid, Villarreal ou encore River Plate, l'international colombien (24 capes) sort de deux saisons mitigées en Allemagne (10 buts, 8 passes décisives en 63 apparitions). Il avait d'ailleurs joué deux fois 11 minutes lors des victoires de son club face à l'OM lors de la dernière Ligue des Champions.

Sous contrat jusqu'en juin 2025 et évalué par Transfermarkt à 9 M€, Santos Borré intéresse également l'Olympiakos Le Pirée en Grèce selon la presse colombienne.

