OL - Mercato : Lacazette et l'une des possibles taupes prêts à claquer la porte cet hiver ?

À l'été 2022, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso sont deux revenus à l'Olympique Lyonnais, cinq ans après leur départ du club rhodanien. Mais à l'instar de toute l'équipe, les deux ex-internationaux français vivent une saison plus que compliquée. Cela n'empêcherait pas Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, accusé d'être l'une des taupes du vestiaire lyonnais, d'être courtisés sur le marché des transferts.

Lacazette et Tolisso sur le départ cet hiver ?

En effet, selon les informations d'Edwards Jay, correspondant à Lyon pour RMC Sport, Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso pourraient recevoir des offres d'Arabie Saoudite et de MLS lors du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes dans un peu plus d'un mois. Mais il semble difficile d'imaginer les deux natifs du Rhône quitter leur club formateur alors qu'il se bat pour sa survie en Ligue 1.

