OL : les taupes enfin identifiées, deux immenses surprises !

L’OL va toujours aussi mal et a encore touché le fond dimanche à domicile contre le FC Metz (1-1). Incapable de donner une nouvelle impulsion à son équipe, Fabio Grosso n’a pas lâché l’affaire au sujet de la taupe qui sévit dans le vestiaire des Gones. Comme déjà expliqué ces derniers jours, il pourrait y en avoir plusieurs étant donné que les rumeurs vont très vite dans le milieu.

« Lopes et Tolisso, c'est eux qui plombent le club »

Julian Palmieri confirme cette thèse et évoque deux fauteurs de troubles au sein-même de l’OL : Anthony Lopes et Corentin Tolisso. « J'ai des infos au sein du club, Lopes et Tolisso, c'est eux qui plombent le club », a révélé l’ancien joueur de Bastia sur Team Football.

