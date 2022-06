OL - Mercato : les Gones toujours en discussion pour Minamino

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : un joueur de Manchester United dans le viseur

La tendance du week-end pour Takumi Minamino était plutôt à un départ vers l’AS Monaco. Le club de la Principauté propose certains arguments comme l’attractivité sportive avec lesquels l’OL ne peut pas rivaliser à cause de sa 8ème place synonyme de non-qualification en Europe.

Cependant rien n’est encore joué. Le média Olympique et Lyonnais a pris contact avec l’agent de l’international japonais pour le questionner sur l’avenir de son poulain. « Nous travaillons actuellement sur la meilleure solution possible pour Takumi et la suite de sa carrière » a répondu l’intéressé.

L’OL a d’autres arguments

L’international japonais (42 sélections) est barré par une concurrence inabordable à Liverpool, même en sortie de banc. L’ailier de 27 ans quittera sans aucun doute la Mersey et l’AS Monaco devra débourser dans les 20 millions d’euros pour se le procurer. Si la Ligue des Champions n’est pas garantie par l’OL, les Gones pourront éventuellement battre les Monégasques au niveau financier dans les négociations grâce au rachat imminent et annoncé comme extrêmement lucratif.

Pour résumer Takumi Minamino est sur le départ et devrait quitter Liverpool pour rejoindre la Ligue 1. L’AS Monaco tient la corde mais l’OL n’a pas dit son dernier mot. L'agent du Japonais a répondu qu'il cherchait "la meilleure solution possible concernant son avenir et sa carrière".

Yann Noailles

Rédacteur