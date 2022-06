OL - Mercato : Minamino se détourne des Gones pour un autre club de Ligue 1 !

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Jeudi, The Times a annoncé que l'Olympique Lyonnais serait intéressé par Takumi Minamino et aurait entamé des discussions avec les représentants de l'ailier gauche de Liverpool.

Mais selon les informations du Mirror, l'international japonais (42 sélections) préférerait rejoindre l'AS Monaco cet été en cas de départ de Liverpool. Pour s'attacher les services de Takumi Minamino, qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 avec les Reds, le club du Rocher devra débourser environ 20 millions d'euros.

