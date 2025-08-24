ASSE : Horneland cible les axes d’amélioration après Boulogne
ASSE : Horneland cible les axes d’amélioration après Boulogne

L'entraîneur de l'ASSE, Eirik Horneland, lors de la victoire de son équipe à Boulogne.
Raphaël Nouet
24 août 2025

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a fait la fine bouche après la victoire de son équipe à Boulogne (1-0). Selon lui, les Verts peuvent faire beaucoup mieux.

Grâce à un but de Zuriko Davitashvili à la 74e minute, l’ASSE s’est imposée sur la pelouse de Boulogne (1-0) hier soir, reprenant les commandes de la L2. Ambitieux, Eirik Horneland a jugé que son équipe avait livré une petite prestation. Il a notamment regretté un manque d’intensité dès le début du match, ainsi qu’un manque de contrôle aussi bien au niveau défensif qu’offensif. Trois axes d’amélioration, selon lui, avant les prochaines échéances.

« On n’en a pas fait assez »

« C’était un match difficile pour nous, il faut saluer la performance de Boulogne. Ils ont été très bien organisé, ils se sont bien battus, au final ils n’encaissent que deux buts sur leurs deux derniers matchs. On n’a pas respecté assez le jeu, on n’en a pas fait assez, c’est une petite performance de notre part. Quand on attaque ce genre de rencontres, il faut le faire à fond dès le départ avec l’objectif de respecter le jeu avec de l’intensité et la volonté de jouer un meilleur football. On a démarré de manière trop lente, ce faux rythme ne nous permet pas d’attaquer correctement les ballons dans cette première période. On est revenu en seconde période avec une organisation tactique différente. C’était mieux mais ce n’était pas non plus une super prestation. On a attaqué un peu plus, on a mis plus de pression sans que ce soit parfait. Ce petit plus a aidé à remporter le match. »

« On ne peut pas seulement regarder la victoire, dans le process’ c’est bien de gagner, d’enchainer, c’est bien de faire un clean sheet. C’est bien d’être en première partie de tableau c’est positif mais on est l’ASSE il faut être meilleurs, il faut chercher à être plus forts. On a des bons joueurs, ils ne l’ont pas assez montré ce soir de manière collective, c’est une bonne performance mais ce n’est pas suffisant pour nous. Notre prestation s’explique surtout au niveau des manques offensifs et défensifs en matière de contrôle. Je ne suis pas pleinement satisfait, il faut apporter plus de rythme sur le terrain pour forcer la décision. Après Rodez, on espérait bâtir sur cette victoire et avancer, aujourd’hui c’est plutôt un pas en arrière. »

