L’OL domine Metz et enchaîne avant l’Olympico, les notes des Gones
ASSE Mercato : la sortie cash de Lucas Stassin sur son avenir

Lucas Stasson lors du derby de la saison dernière entre l'ASSE et l'OL.
Raphaël Nouet
23 août 2025

Titulaire pour la première fois depuis trois mois avec l’ASSE, Lucas Stassin a été interrogé sur son avenir. L’attaquant belge a répondu de façon très directe.

Presque quatre mois jour pour jour après sa dernière titularisation (c’était le 26 avril à Strasbourg), Lucas Stassin a fait son retour dans le onze de départ de l’ASSE. L’attaquant belge, qui ne souhaitait pas évoluer en Ligue 2, a été retenu par son club. Et après qu’il se soit remis de son opération à une cheville, il a enfin pu démarrer une rencontre officielle. Face à Boulogne (1-0), il ne s’est pas montré sous son meilleur jour, ce qui est logique vu la durée de son absence.

« Pour l’instant, je suis toujours à Saint-Etienne et je donne tout »

Après la partie, beIN l’a interrogé sur son avenir. Comme devant les cages, Stassin s’est montré très direct : « Pour l’instant, je suis toujours à Saint-Etienne et je donne tout, on verra plus tard… ». Le Belge n’a donc visiblement pas perdu espoir de trouver une porte de sortie d’ici le 1er septembre, 21h. Son entourage avait fait savoir qu’il avait besoin de jouer dans un championnat de premier plan afin de pouvoir prétendre à une place dans la sélection belge qui participera peut-être à la Coupe du monde 2026.

L’AS Saint-Etienne a déjà reçu plusieurs offres pour son joueur mais elle les a toutes repoussées, notamment parce qu’elles n’étaient pas suffisantes. Un club anglais (ou d’un autre pays) reviendra-t-il à la charge d’ici la fin du mercato ?

ASSELigue 2
