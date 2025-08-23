ASSE Mercato : vers un départ inattendu avant la fin du mercato ?

Arrivé l’été dernier à l’ASSE, Ben Old pourrait aller gratter du temps de jeu ailleurs.

L’ASSE se prépare à la fin du mercato en évaluant ses options, et un départ pourrait survenir. En effet, Ben Old, arrivé l’été dernier, n’a pas encore trouvé sa place dans l’effectif stéphanois en raison d’une longue blessure et de la forte concurrence offensive, avec Cardona, Stassin, Duffus, Davitashvili, ou encore Boakye.

Plusieurs clubs se sont déjà manifestés

Selon Peuple-Vert.fr, le club envisage un prêt pour permettre à l’ailier néo-zélandais de gagner du temps de jeu et de progresser. Plusieurs clubs se sont déjà manifestés, en Belgique et en Ligue 2, offrant à Old un environnement propice à son développement. Pour l’ASSE, cette formule permettrait de préserver l’avenir du joueur tout en optimisant ses chances de revenir plus expérimenté.

Même si un départ se concrétise, l’ASSE reste confiante dans le potentiel de Ben Old. Le prêt serait vu comme une étape de maturation, avec la possibilité pour le club de s’appuyer sur d’autres attaquants en attendant son retour. La décision pourrait intervenir avant la clôture du mercato, mais elle serait un peu étonnante, surtout que le joueur de 23 ans s’est illustré en préparation puis face à Laval, avec un but et une passe décisive.