ASSE : la compo probable des Verts pour affronter Boulogne

La compo probable de l’ASSE pour affronter l’Union sportive Boulogne Côte d’Opale.

Ce samedi, l’ASSE se déplace sur le terrain de Boulogne à 20h pour la 3e journée de Ligue 2. Dans les buts, le capitaine Gautier Larsonneur sera bien évidemment titulaire. La charnière centrale devrait être composée de Nadé et Lamba, épaulés par Annan à gauche et Ferreira à droite pour compléter la ligne défensive. Au milieu, Jaber devrait jouer le rôle de sentinelle, avec Tardieu et Moueffek plus avancés pour orchestrer le jeu. En attaque, on devrait retrouver Davitashvili à gauche, Cardona à droite et Duffus en pointe, lui qui a marqué son premier but face à Rodez. Avec Boakye, Old, ou encore Stassin comme options supplémentaires, Eirik Horneland aura le choix du roi pour composer son onze.

La compo probable de l’ASSE

Larsonneur (cap) – Ferreira, Lamba, Nadé, Annan – Moueffek, Jaber, Tardieu – Cardona, Duffus, Davitashvili.