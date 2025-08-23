ASSE Mercato : Maçon a une touche en Grèce, les Verts prêts à faciliter son départ

Sous contrat pour encore un an mais poussé vers la sortie, Yvann Maçon serait visé par l’AEK Athènes. L’ASSE pourrait le laisser partir librement en échange d’un pourcentage sur une future vente.

Ce samedi, Yvann Maçon ne figure pas dans le groupe stéphanois s’étant envolé pour Boulogne. A l’instar de Dylan Batubinsika, le latéral droit s’entraîne à part en attendant de trouver une porte de sortie. Eirik Horneland et la direction se sont montrés très clairs à leur égard. Maçon a failli s’engager avec le Servette de Genève mais le deal a capoté au dernier moment en raison d’un problème rencontré lors de la visite médicale.

A l’AEK Athènes, il retrouvera un ancien Vert

Mais selon Foot Mercato, Maçon pourrait finalement rebondir en Grèce. Et dans un club ayant l’habitude de récupérer des joueurs de l’ASSE ne veut plus puisqu’il s’agit de l’AEK Athènes. Les Jaune et Noir de la capitale grecque comptent toujours dans leurs rangs Harold Moukoudi, qui a quitté Saint-Etienne après la relégation de 2022. Selon FM, les deux clubs négocieraient une arrivée libre de Maçon à Athènes en échange de bonus et d’un pourcentage sur une future vente. Une solution qui contenterait tout le monde.

Arrivé en 2020 à Saint-Etienne, Yvann Maçon a connu beaucoup de hauts et de bas puisqu’il a été international Espoirs sous la direction de Claude Puel, avant de se blesser gravement, de revenir, d’être prêté au Paris FC (d’où il a critiqué les supporters verts) puis en Israël, de rentrer dans le Forez, de s’y imposer à nouveau avant d’y être placardisé… De vraies montagnes russes !